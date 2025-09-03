Coquimbo Unido se planta y contesta a Nicolás Córdova por nominación de jugadores a La Roja - Chilevisión

Coquimbo Unido alzó la voz y le contestó al entrenador de la Selección Chilena, Nicolás Córdova, luego de explicar los motivos por los que no nómino a jugadores de Los Piratas.

El DT de La Roja aclaró este martes que tenía considerados a dos futbolistas del Aurinegro, sólido líder de la Liga de Primera, pero que optó por otros nombres para los partidos contra Brasil y Uruguay por Eliminatorias.

Adicionalmente, el adiestrador apuntó a que tenía contemplado a Martín Mundaca para la Sub 20, aunque confirmó que dejó de convocarlo "por rendimiento".

Coquimbo Unido responde a Nicolás Córdova

A través de un comunicado, el puntero del campeonato le expresó "los mejores deseos" al estratega nacional, reafirmando que "respetamos plenamente su independencia para definir a los jugadores convocados".

Sin embargo, manifestaron que "no compartimos los públicos juicios deportivos emitidos recientemente sobre algunos de nuestros futbolistas".

"Consideramos que tales declaraciones, individualizadas, fueron expresadas en un momento poco oportuno, como él mismo ha señalado, 'fuera de tiempo'", señalaron.

Coquimbo insistió en que "durante la presente temporada nuestros jugadores han demostrado en cancha, con rendimiento y resultados concretos, que poseen las condiciones necesarias para representar a Chile si fuesen convocados".

De todas formas, Córdova no le cerró las puertas y anticipó que podría haber novedades de cara a los próximos compromisos.

Mira el comunicado acá