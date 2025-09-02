Nicolás Córdova explicó ausencia de jugadores de Coquimbo en La Roja: “Hemos privilegiado...” - Chilevisión

El entrenador de la Selección Chilena, Nicolás Córdova, explicó este martes la ausencia de jugadores de Coquimbo Unido en la nómina para el cierre de las Eliminatorias, donde se enfrentará a Brasil y Uruguay.

En conferencia de prensa, el estratega de La Roja respondió a las críticas de Cristián Zavala, delantero de Los Piratas que cuestionó que no fueran convocados futbolistas del sólido puntero de la Liga de Primera.

Al respecto, el adiestrador mencionó a los dos jugadores del Aurinegro que están siendo observados. Se trata del lateral derecho Francisco Salinas y el extremo Benjamín Chandía.

Sin embargo, afirmó que "bajo nuestros parámetros, tenemos jugadores que están por sobre ellos", mencionando a Fabián Hormazábal y Lucas Cepeda en esas posiciones.

Adicionalmente, el DT recalcó que hay "jugadores que están a la par. Lateral derecho tenemos a Ian Garguez, que lo incluimos en la lista porque en 25 días tenemos un Mndial (Sub 20). Entre paridad de rendimiento, hemos privilegiado a un jugador que va a estar en un Mundial. Lo mismo con Emiliano Ramos".

Nicolás Córdova responde a críticas

Córdova apuntó que "creo que estuvo totalmente fuera de tiempo esa declaración. No quiero seguir ahondando porque tengo una cantidad de argumentos para dar".

"Lo único que puedo decir es que las listas están hechas con la mejor de la fe, con altura de miras y con proyección para lo que todos queremos, que es no estar afuera de un cuarto Mundial", agregó.

De todas formas, el entrenador nacional mencionó: "Hay que felicitar a Coquimbo porque ha hecho un trabajo espectacular, no solamente este año en el Campeonato. Tiene un centro deportivo que es una maravilla, a las juveniles entrenando espectacular. Estamos atentos a todo".

"En un futuro, por lo menos mientras estemos nosotros, ellos van a seguir teniendo jugadores en la Selección", concluyó.