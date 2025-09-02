El misterioso mensaje de Lucas Cepeda en el que cita a Marcelo Bielsa: “Traguen veneno” - Chilevisión

Lucas Cepeda puso punto final a la teleserie. El delantero no emigrará al fútbol europeo y se quedará, al menos en el corto plazo, en Colo Colo.

Pese a que se especuló con intereses de clubes italianos y españoles, no hubo ningún acuerdo y el ariete permanecerá en Macul.

La situación se ratificó con el cierre del mercado de pases en la mayoría de las ligas del viejo continente, el que se dio por terminado este lunes 1 de septiembre.

Lucas Cepeda publica enigmático mensaje en Instagram

En medio de esta situación, el ex Santiago Wanderers publicó un misterioso mensaje en sus redes sociales en el que pareciera descargarse por no poder dar el salto.

En una historia de Instagram, el extremo señaló: "Aunque les resulte imposible, no reclamen nada. Traguen veneno, acepten la injusticia que todo se equilibra al final".

La frase es una de las más emblemáticas de Marcelo Bielsa, recordado ex entrenador de La Roja que arengó con estas palabras a los jugadores en su periodo por el Marsella.

Por ahora, Cepeda se concentrará en lo que será el cierre de las Eliminatorias con la Selección Chilena, apuntando a ser titular en los duelos frente a Brasil y Uruguay.

