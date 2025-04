Nueva crítica a Marcelo Bielsa en Uruguay: Ex colaborador lo cuestionó por “abuso verbal y psicológico” - Chilevisión

Marcelo Bielsa parece no tener paz en Uruguay. Ahora, fue un ex colaborador de la Selección el que arremetió contra el DT con durísimas declaraciones.

Se trata de Carlos Nicola, ex entrenador de arqueros de La Celeste que se fue en mayo del 2024 por una mala relación con el rosarino, lo que generó polémica debido a que se desempeñó por más de 15 años en el cargo.

En entrevista con Infobae, el recordado guardameta reconoció que fue "una gran desilusión" trabajar con el otrora DT de La Roja, quien asumió en 2023 en el conjunto charrúa.

"Darse cuenta de que es una gran contradicción todo lo que uno ve hacia afuera y cómo se maneja con la gente hacia adentro. Lo que tengo que decir es que conmigo nunca tuvo una falta de respeto y el trato siempre fue cordial", agregó.

Sin embargo, apuntó a que "siempre me hizo sentir diferente al resto. No fueron meses de una convivencia sana, algo a lo cual estábamos acostumbrados en el complejo después de 15 años trabajando con Oscar Tabárez".

La crítica de Carlos Nicola a Marcelo Bielsa

Nicola afirmó que su salida terminó encadenándose "por cuestiones que no tienen nada que ver con lo profesional, con lo deportivo, con lo humano, con el compromiso, sino por temas que ni siquiera son míos, por problemas que tiene Bielsa con él mismo. Espera que la gente se vaya acomodando a su forma de ser".

El actual entrenador de porteros del Cruz Azul de México insistió: "Lo que no me parece bien es el abuso y el destrato de la gente, el de naturalizar ese tipo de situaciones que son las que a mí me parece que no están bien".

"Son cosas que se vivían a diario en el complejo y se terminan naturalizando situaciones que para mí no son correctas", agregó.

Si bien descartó calificar al argentino de "autoritario" el ex arquero comentó que "lo que no me parece bien es el destrato y abuso de la gente. El generar estrés innecesario, el abuso verbal, psicológico, desde mi punto de vista esas cosas no corresponden y con Bielsa eso pasaba siempre".