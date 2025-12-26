 Manchester United vs Newcastle: Hora y dónde ver EN VIVO el único partido del Boxing Day - Chilevisión
Manchester United vs Newcastle: Hora y dónde ver EN VIVO el único partido del Boxing Day

La tradicional jornada de la Premier League tendrá solamente un partido, con el Manchester United recibiendo en un partido clave al Newcastle.

Viernes 26 de diciembre de 2025 | 12:17

Manchester United y Newcastle protagonizan el único partido del Boxing Day de la Premier League, chocando este viernes por la fecha 18°.

En la tradicional jornada post Navidad, que este año tendrá solamente un encuentro por temas de calendario, Los Diablos Rojos buscan retomar el camino del triunfo.

De ganar, los dirigidos por Ruben Amorim llegarán a 29 puntos y alcanzarán la línea del Liverpool en el quinto lugar.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Manchester United vs Newcastle?

El partido del Manchester United ante el Newcastle, válido por la fecha 18° de la Premier League, será transmitido en vivo por el canal ESPN

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá este gran duelo de manera online. Para eso, tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Manchester United y Newcastle por la Premier League

El compromiso por el esperado Boxing Day inicia a las 17:00 horas de Chile de este viernes 26 de diciembre.

El escenario para el choque es el mítico Old Trafford, recinto en el que se esperan más de 70 mil hinchas.

