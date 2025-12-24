Boxing Day 2025: Por qué la Premier League rompe una histórica tradición de Navidad - Chilevisión

El Boxing Day es una de las fechas más esperadas por los hinchas del fútbol en Inglaterra, transformándose en un verdadero rito de cada Navidad.

El 26 de diciembre de cada año, la Premier League y todas las categorías profesionales del país europeo ofrecían una fecha completa, desatando locura en estadioss, bares y restaurantes.

Sin embargo, este 2025 habrá acción y provocan un gran golpe a los fanáticos, quienes solían asistir a los recintos con simpáticos atuendos, además de organizar colectas y actividades benéficas.

La razón por la que no habrá Boxing Day este 2025

El principal motivo por el que no se dará el clásico Boxing Day este año es el calendario. Al caer un viernes, la jornada se disputará entre el sábado 27 y domingo 28 de diciembre.

De hecho, este 26 solamente se jugará el compromiso entre el Manchester United y Newcastle, quienes se medirán desde las 17:00 horas de Chile en Old Trafford.

A esto hay que agregar los contratos de televisión, los que estipulan disputar 33 fines de semana de liga y solamente cinco fechas para el resto de la semana.

Cabe recalcar que esta medida rige solamente para la Premier League. La Championship, League One y League Two sí verán acción este viernes.

Programación fecha 18° Premier League

Viernes 26 de diciembre:

Manchester City vs Newcastle: 17:00 horas.

Sábado 27 de diciembre:

Nottingham Forest vs Manchester City: 9:30 horas.

West Ham vs Fulham: 12:00 horas.

Liverpool vs Wolverhampton: 12:00 horas.

Burnley vs Everton: 12:00 horas.

Brentford vs Bournemouth: 12:00 horas.

Arsenal vs Brighton: 12:00 horas.

Chelsea vs Aston Villa: 12:00 horas.

Domingo 28 de diciembre: