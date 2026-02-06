Giro en el futuro de Igor Lichnovsky: Vuelve a Europa y ficha por sorpreviso club - Chilevisión

La teleserie de Igor Lichnovsky se terminó. El chileno selló su salida del América de México y concretó su retorno a Europa.

El defensor sorprendió al ser anunciado este viernes como flamante refuerzo del Fatih Karagümrük SK, club de la Primera División de Turquía.

"Le damos la bienvenida a nuestra familia a y le deseamos éxito bajo nuestra camiseta roja y blanca", señaló la institución en sus redes sociales.

Con esto, el zaguero de 31 años puso fin a su estadía en Las Águilas, quienes generaron polémica al buscar rescindir su contrato al no ser tenido en cuenta.

Su estadía en el gigante azteca no fue nada negativa, disputando más de 50 partidos y ganando cinco títulos, siendo pieza clave en la mayoría de ellos.

Igor Lichnovsky vuelve a Europa tras casi 10 años

La confirmación del traspaso marca el retorno de Lichnovsky a Europa luego de nueve años. Su última etapa en el viejo continente fue en el Valladolid de España en la temporada 2016 y 2017.

El formado en Universidad de Chile estuvo hace más de una década en el Porto y Sporting Gijón, llegando posteriormente al fútbol mexicano luego de una breve estadía en Arabia Saudita.

El Fatih Karagümrük SK no es un equipo desconocido para los chilenos en el último tiempo. Los anteriores futbolistas nacionales que pasaron por el club turco fueron Matías Dituro y Enzo Roco.