Sao Paulo blinda a Gonzalo Tapia: La millonaria cláusula de salida que le colocó al chileno - Chilevisión

Gonzalo Tapia disfruta de un dulce presente en Sao Paulo. El chileno dejó atrás su tormentoso paso por River y está aprovechando su oportunidad en Brasil.

Respaldado por el entrenador Hernán Crespo, el delantero ha respondido y el pasado fin de semana anotó un gol en la victoria 2-0 ante el Santos por el Campeonato Paulista.

Su buen rendimiento ha desatado rumores de interés del fútbol europeo, por lo que la dirigencia de su club acusó recibo y le colocó una millonaria claúsula.

Los millones que pide Sao Paulo por Gonzalo Tapia

De acuerdo a lo informado por La Tercera, el Tricolor Paulista exige 4 millones de dólares por la carta del ariete de 23 años.

Anteriormente, el multicampeón brasileño pagó US$2,2 millones a River por el 60% del pase, movimiento que se hizo en un llamativo intercambio que incluyó a Giuliano Galoppo pasando a Argentina y Enzo Díaz recalando en Sao Paulo.

Un posible traspaso al viejo continente tiene atenta a Universidad Católica, quienes todavía poseen el 20% de su ficha vendida en enero del 2025.

Desde su arribo al Soberano, Tapia ha jugado 29 partidos en los que marcó 7 goles, de los cuales 2 han sido en la actual temporada.