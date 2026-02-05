Sao Paulo blinda a Gonzalo Tapia: La millonaria cláusula de salida que le colocó al chileno - Chilevisión

El Tricolor Paulista exige un importante monto por el pase del chileno, quien comenzó a sonar en algunos clubes europeos.
Gonzalo Tapia disfruta de un dulce presente en Sao Paulo. El chileno dejó atrás su tormentoso paso por River y está aprovechando su oportunidad en Brasil.
Respaldado por el entrenador Hernán Crespo, el delantero ha respondido y el pasado fin de semana anotó un gol en la victoria 2-0 ante el Santos por el Campeonato Paulista.
Su buen rendimiento ha desatado rumores de interés del fútbol europeo, por lo que la dirigencia de su club acusó recibo y le colocó una millonaria claúsula.
De acuerdo a lo informado por La Tercera, el Tricolor Paulista exige 4 millones de dólares por la carta del ariete de 23 años.
Anteriormente, el multicampeón brasileño pagó US$2,2 millones a River por el 60% del pase, movimiento que se hizo en un llamativo intercambio que incluyó a Giuliano Galoppo pasando a Argentina y Enzo Díaz recalando en Sao Paulo.
Un posible traspaso al viejo continente tiene atenta a Universidad Católica, quienes todavía poseen el 20% de su ficha vendida en enero del 2025.
Desde su arribo al Soberano, Tapia ha jugado 29 partidos en los que marcó 7 goles, de los cuales 2 han sido en la actual temporada.