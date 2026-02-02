A días de ser anunciado: Damián Pizarro recibe su primera mala noticia en Racing - Chilevisión

Damián Pizarro dio una de las grandes sorpresas en el mercado de pases, dejando el Le Havre de Francia para fichar en Racing.

La Academia aprovechó la salida de uno de sus delanteros y contrató al chileno, quien llegó a préstamo desde el Udinese en busca de sumar minutos.

A una semana de ser confirmado, se esperaba que el nacional sea considerado por el entrenador Gustavo Costas, aunque por ahora su debut tendrá que esperar.

Damián Pizarro no fue considerado en Racing

El elenco de Avellaneda dio a conocer su lista de convocados para el encuentro de este lunes ante Tigre por la liga argentina, donde el joven de 20 años no aparece.

El adiestrador decidió no citar a Pizarro, apostando a que pueda ponerse bien en lo físico de cara a la exigente temporada que se viene.

De hecho, el medio partidario "Racing del Alma", aseguró a que en el cuerpo técnico todavía "no lo ven en condiciones" para que pueda estrenarse.

Con esto, el formado en Colo Colo esperaría hasta el sábado 7 de febrero, día en que La Academia recibirá a Argentinos Juniors por la jornada 4°.