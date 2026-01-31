Elche vs Barcelona: Dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido por la Liga de España - Chilevisión

Elche y Barcelona se enfrentan este sábado por la fecha 22° de liga española, partido que asoma bastante atractivo.

Este es un duelo que tiene expectantes a los chilenos por el posible debut de Lucas Cepeda, quién dejó Colo Colo para unirse a los Ilicitanos.

El seleccionado nacional ha hecho visible su emoción por debutar frente al Barça y asegura que está en su mejor momento.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Elche vs Barcelona?

El partido de Elche frente al Barcelona, válido por la liga española, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Además, el encuentro será emitido de manera online por la plataforma de streaming DGO. Para poder verlo, debes ingresar con tu usuario y clave.

¿A qué hora se jugará el partido entre Elche y Barcelona por liga española?

El compromiso entre ambos equipos españoles comienza a las 17:00 horas de Chile de este sábado 31 de enero.

El recinto que recibe este duelo es el Estadio Martínez Valero, situado en Elche, España.