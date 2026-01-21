Slavia Praga vs Barcelona: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Champions League - Chilevisión

Barcelona visita al Slavia Praga por la Champions League, buscando este miércoles retomar el camino de la victoria y escalar posiciones.

Los Catalanes suman 10 puntos en 6° fechas, por lo que están obligados a ganar en el objetivo de clasificar de manera directa a la próxima ronda del certamen.

Por su parte, los checos no conocen de victorias y han obtenido solamente 3 unidades, por lo que dependen de un milagro para ir a los playoffs.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Slavia Praga vs Barcelona?

El partido de Slavia Praga ante Barcelona, válido por la fecha 7° de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, este importante compromiso lo puedes ver de manera online por la plataforma de streaming Disney +, a la que debes entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Slavia Praga y Barcelona por la Champions League

El encuentro entre los Rojiblancos y Los Culés comienza a las 17:00 horas de Chile de este miércoles 21 de enero.

El choque se disputa en el Estadio Evzena Rosického de Praga, donde se esperan cerca de 19 mil hinchas en una verdadera fiesta.