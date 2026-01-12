Mbappé desata gran polémica: El polémico gesto que tuvo tras partido entre Real Madrid y Barcelona - Chilevisión

En el ojo del huracán se encuentra Kylian Mbappé por estas horas, todo por un gesto que realizó luego de la caída del Real Madrid ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España.

Los Catalanes vencieron 3-2 al Merengue en un partidazo disputado en Arabia Saudita este domingo, imponiéndose por tercera ocasión consecutiva a su máximo rival en un mano a mano.

Una vez concluido el encuentro, el francés instó a sus compañeros a no realizar el tradicional pasillo en el que el equipo perdedor felicita a los ganadores.

Gesto de Kylian Mbappé provoca polémica en España

La transmisión ofical captó al delantero haciendo gestos para que sus compañeros se retiren al momento de la premiación de sus rivales, algo poco habitual en Europa.

Esto se tomó en España como un desaire de La Casa Blanca al Blaugrana, teniendo en cuenta que esto suele realizarse durante los cotejos que definen títulos.

Por ejemplo, el diario Sport lo catalogó como un "gesto antideportivo" del galo, quien solamente jugó un par de minutos debido a que arrastraba una lesión.

En ese escenario, el citado medio dio a conocer la versión del Real Madrid tras esta situación. El club afirmó que fue la propia Federación Española la que los llamó a moverse debido a que presuntamente perjudicaban el tiro de cámara.

A raíz de esto, los futbolistas no se acercaron a la zona estimada para realizar el tradicional pasillo.

Mira el video acá