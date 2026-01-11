Barcelona vs Real Madrid: A qué hora juegan HOY partido por Supercopa de España - Chilevisión

Barcelona se enfrenta al Real Madrid en uno de los primeros grandes partidos del 2026, chocando este domingo por la final de la Supercopa de España.

Los Catalanes vienen de aplastar 5-0 al Athletic de Bilbao en la fase anterior, buscando quedarse con un nuevo título ante su eterno rival.

Por su parte, el Merengue venció ajustadamente al Atlético de Madrid y espera hasta último minuto a Kylian Mbappé, su gran figura que se perdió la llave anterior por lesión.

A qué hora juegan Barcelona y Real Madrid por la Supercopa de España

El partido entre el Barcelona y Real Madrid inicia a las 16:00 horas de Chile de este domingo 11 de enero.

El recinto en esta oportunidad es el Estadio King Abdullah Spports City de Yeda, Arabia Saudita, donde se esperan más de 60 mil hinchas.

¿Cuándo vuelven a jugar Barcelona y Real Madrid?

Tras este compromiso por la Supercopa de España, el Blaugrana y La Casa Blanca volverán a toparse el fin de semana del 10 de mayo por la liga local.

Dicho cotejo se disputará en el renovado Estadio Camp Nou.