Alexis Sánchez saca pecho tras brillar con el Sevilla ante el Barcelona: “Estoy acostumbrado” - Chilevisión

Alexis Sánchez disfruta de un dulce momento en el Sevilla, cuadro que este domingo aplastó 4-1 al Barcelona en una nueva fecha de la liga española.

Maravilla se consolidó como pieza clave del equipo al marcar el primer tanto de penal, convirtiendo su segundo gol desde su arribo al conjunto de Andalucía.

El tocopillano no ocultó su felicidad luego de la victoria y aprovechó de inflar el pecho por su extensa trayectoria, la que es reconocido en todo Europa.

El potente recado de Alexis Sánchez

En diálogo con la prensa, el delantero chileno habló sobre la racha de diez años que llevaban los Nervionenses sin vencer al Blaugrana como local.

En ese escenario, Sánchez destacó: "No se ganaba desde hace muchos partidos, llevo un mes aquí y contento. Estoy acostumbrado a romper récords en todos los clubes que he estado".

"Cuando la gente termina el partido, miras cómo celebran los jugadores, los que están en el banquillo y es lindo de ver. Siempre me tocó estar celebrando y nunca lo viví sentado, y a veces me siento para disfrutar ese momento lindo", agregó.

Consultado sobre el festejo del gol ante su ex club, en el que pasó tres temporadas, el ariete de 36 años reconoció: "Se me fue, la verdad que le tengo un cariño enorme al Barcelona".