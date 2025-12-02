Chile vs Paraguay | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión

Una victoria fundamental obtuvo la Selección Chilena por la Liga de Naciones Femenina, derrotando 1-0 a Paraguay en el Estadio El Teniente de Rancagua.

El gol de Yanara Aedo le permitió a La Roja superar a un rival directo en el camino al Mundial 2027, dejando atrás la derrota contra Perú en Cusco.

Con este resultado, el combinado nacional alcanzó los 7 puntos y sigue con la ilusión de conseguir uno de los dos cupos directos a la cita planetaria.