Con novedades: Chile confirmó formación para el partido ante Paraguay por Liga de Naciones Femenina - Chilevisión

Chile dio a conocer su formación para el partido de este martes ante Paraguay, válido por la fecha 4° de la Liga de Naciones Femenina.

El Estadio El Teniente de Rancagua es el escenario de este trascendental encuentro, donde La Roja debe ganar a toda costa para soñar en grande con clasificar al Mundial 2027.

Teniendo en cuenta esto, el entrenador Luis Mena decidió realizar algunos cambios con respecto al equipo que viene de caer contra Perú.

La formación de Chile para enfrentar a Paraguay

Para este esperado duelo, Chile forma con: Christiane Endler; Anaís Cifuentes, Fernanda Ramirez, Camila Sáez, Fernanda Pinilla; Nayadet López Opazo, Millaray Cortés, Ámbas Figueroa, Yanara Aedo; Sonya Keefe y Vaitiare Pardo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @laroja

Chile vs Paraguay: Hora y dónde ver partido por Liga de Naciones Femenina

El encuentro de Chile contra Paraguay por la Liga de Naciones Femenina comienza a las 20:00 horas de este martes 2 de diciembre.

El choque lo puedes ver en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.