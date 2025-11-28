Perú aprovecha sus chances y le propina a Chile su primera derrota en la Liga de Naciones Femenina - Chilevisión

Una dura derrota obtuvo la Selección Chilena por la fecha 3° de la Liga de Naciones Femenina, cayendo 3-1 ante Perú este viernes.

La Roja no pudo sobreponerse a los más de 3.400 metros de Cusco, ciudad escogida por La Bicolor que no pudo hacerse fuerte de local.

La Blanquirroja apostó a la velocidad de sus delanteras, colocándose en ventaja a los 29 minutos del primer tiempo con una jugada individual de Alesia García.

La delantera se llevó a la defensa nacional y batió a Christiane Endler, quien recibió goles por primera vez en lo que va del torneo.

Sin embargo, las dirigidas por Luis Mena reaccionaron y lograron la paridad con un zapatazo de Nayadet López Opazo a los 40'.

Perú liquida a La Roja en Cusco

Pese a adelantar las líneas en el segundo tiempo, la zaga nacional no estuvo sólida y las locales retomaron la ventaja a los 61' con Luz Campoverde.

Para peor, un par de minutos después Raquel Bilcape aprovechó otro mal retroceso y aumentó la ventaja para el elenco incaico solamente 180 segundos después.

Este último sentenció el cotejo y liquidó a La Roja, cuadro que suma 4 puntos en tres jornadas en estas Clasificatorias al Mundial 2027.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile por la Liga de Naciones Femenina?

El próximo partido de Chile por la Liga de Naciones Femenina será el martes 2 de diciembre, día en que recibirá a Paraguay por la fecha 4°.

El compromiso está fijado para las 20:00 horas y se disputará en el Estadio El Teniente de Rancagua.