Partido clave: La formación de Chile para el clásico ante Perú por Liga de Naciones Femenina - Chilevisión

Chile ratificó su formación para enfrentar a Perú, partido fundamental que es válido por la fecha 3° de la Liga de Naciones Femenina.

La Roja va a la altura de Cusco buscando puntos vitales, por lo que el entrenador Luis Mena apuesta a la base del equipo que estuvo en los primeros encuentros.

Esto implica la titularidad de Christiane Endler, la volante Yanara Aedo y la delantera Sonya Keefe, entre otras.

Chile confirma su formación para enfrentar a Perú

Para este esperado duelo, Chile forma con: Endler; Rosario Balmaceda, Mariana Morales, Camila Sáez, Fernanda Pinilla; Nayadet López Opazo, Yastin Jiménez, Aedo; Yenny Acuña, Keefe y María José Urrutia.

Perú vs Chile: Hora y dónde ver partido por Liga de Naciones Femenina

El partido de Perú ante Chile por la Liga de Naciones Femenina comienza a las 18:00 horas de este viernes 28 de noviembre.

El Clásico del Pacífico lo puedes ver en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.