Tabla de posiciones: Así llega La Roja a la trascendental doble fecha de la Liga de Naciones Femenina - Chilevisión

La Liga de Naciones Femenina regresará este viernes con la trascendental fecha 3°, jornada en la que la Selección Chilena visitará a Perú.

La Roja viene de golear a Bolivia a fines de octubre, resultado que la dejó en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

¿Cómo está Chile en la Liga de Naciones Femenina?

Transcurridas los dos primeros partidos, el combinado nacional se ubica en el segundo lugar con 4 puntos y una diferencia de goles de +5.

En el primer lugar está Colombia, quienes alcanzaron las 6 unidades y asoman como grandes favoritas a clasificar al Mundial de Brasil 2027.

Cabe recordar que las dos mejores escuadras irán directamente a la cita planetaria, mientras que las que terminen 3° y 4° irán a un repechaje.

Tabla de posiciones Liga de Naciones Femenina

Colombia: 6 puntos (+4) Chile: 4 pts. (+5) Argentina: 4 pts. (+2) Venezuela: 4 pts. (+1) Ecuador: 3 pts. (+3) Uruguay: 1 pto. (0) Paraguay: 0 pts. (-3) Perú: 0 pts. (-3) Bolivia: 0 pts. (-9)

Hora y dónde ver Perú vs Chile por la Liga de Naciones Femenina

El partido de Perú ante Chile, válido por la fecha 3° de la Liga de Naciones Femenina, está programado para ste viernes 27 de noviembre a las 18:00 horas.

El encuentro lo podrás ver por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevisión.cl y la App MiCHV.