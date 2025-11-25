Perú vs Chile: Cuándo y a qué hora juega La Roja partido por Liga de Naciones Femenina - Chilevisión

La Selección Chilena jugará su tercer partido por la Liga de Naciones Femenina, enfrentando en esta ocasión a Perú

Por la fecha 3° del torneo que entrega pasajes al Mundial 2027, La Roja intentará rescatar puntos importantes frente a un rival que asoma como directo en el sueño hacia la cita planetaria.

Teniendo en cuenta esto, La Bicolor hará de local en Cusco buscando aprovechar los más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar.

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú y Chile por Liga de Naciones Femenina?

El partido entre Perú y Chile está programado para el viernes 28 de noviembre a las 18:00 horas de nuestro país.

El recinto para el trascendental duelo será el Inca Garcilaso de La Vega, el cual apunta a tener un importante marco de público.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Perú vs Chile?

El encuentro de el conjunto incaico ante las nacionales será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que ya te llevó las dos primeras presentaciones del cuadro de Luis Mena.

Además, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás ver totalmente gratis este esperado choque por la Liga de Naciones Femenina.