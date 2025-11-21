Contra una selección mundialista: Chile agenda importante amistoso para el 2026 - Chilevisión

Finalizada la temporada 2025 con los triunfos ante Rusia y Perú, la Selección Chilena comienza a pensar en lo que será el próximo año.

En su retorno al país, Felipe Correa, gerente de Selecciones Nacionales, entregó novedades sobre lo que será el calendario de La Roja para la nueva campaña.

El directivo confirmó que el combinado nacional disputará varios amistosos, ratificando a un importante rival.

Chile jugará amistosos contra Estados Unidos

En diálogo con la prensa, el dirigente valoró lo realizado por el plantel en estos últimos meses. "Yo creo que se instaló muy claro el mensaje de que todas las instancias competitivas que tengamos hay que aprovecharlas de cara a lo que va a ser el nuevo proceso", dijo.

En ese escenario, Correa anunció un duelo frente a una selección mundialista. "Tenemos Estados Unidos confirmado para septiembre. Estamos trabajando ahí con algún otro norteamericano para esa fecha", contó.

Sobre la chance de enfrentarse a un rival europeo, el gerente de Selecciones Nacionales indicó que "es parte de las posibilidades que barajamos, pero esperamos en diciembre cerrar eso".

"Probablemente el sorteo del Mundial (5 de diciembre) va a definir muchas de las situaciones de los amistosos, así que una vez que eso esté ya consolidado vamos a anunciar lo que será la primera parte del próximo año", añadió.