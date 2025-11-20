Sentido de pertenencia: Lawrence Vigouroux contó que rechazó a otra selección para defender a Chile - Chilevisión

Lawrence Vigouroux se ha consolidado como una pieza importante en Chile, aprovechando al máximo los minutos que ha jugado desde su debut en septiembre ante Brasil.

El arquero pasó por una larga lucha para defender a La Roja, la que lo llevó a jugar en equipos de quinta y cuarta división en Inglaterra.

Afianzado en el Swansea y en el combinado nacional, el guardameta reveló haber recibido propuestas para representar a otra selección a nivel internacional.

La oferta de Jamaica a Lawrence Vigouroux

En entrevista con The Athletic, el meta contó que fue tentado por Jamaica debido a que su madre es de aquel país, aunque su prioridad siempre fue La Roja.

"Nunca quise rendirme de jugar por Chile. Aunque pasara toda mi carrera sin jugar un solo partido, habría estado bien. Recibí muchas llamadas de Jamaica para representarlos, pero nunca fue una opción".

Si bien fue llamado a una serie de amistosos por Reinaldo Rueda, no sumó minutos y recién pudo consolidarse en las nóminas a sus 32 años.

Vigouroux recalcó al citado medio que "siempre quise esa oportunidad de jugar un partido para la selección de Chile. Me siento tan afortunado y bendecido de haber podido hacerlo".

Además, el ex jugador de Everton de Viña del Mar contó una historia junto a su abuelo, quien pudo verlo vistiendo la camiseta del cuadro nacional en empate 0-0 contra Uruguay en septiembre.

"Fue la primera vez que me vio jugar en vivo. Increíble tenerlo ahí. Cada vez que voy a Chile para los descansos internacionales, tenemos un día libre y siempre lo paso con mi abuelo y mi tío. Así que ellos vinieran al estadio a verme fue algo maravilloso", contó.