Desconsolado: El llanto de Reinaldo Rueda tras no clasificar al Mundial con Honduras - Chilevisión

Miércoles 19 de noviembre de 2025 | 09:19
Reinaldo Rueda se quedó sin Mundial 2026. El empate 0-0 de Honduras, su selección, ante Costa Rica los dejó sin chances de clasificar a la cita planetaria.
El elenco del ex DT de Chile tenía que vencer a Los Ticos para tener chances al menos del repechaje, pero no pasó de la igualdad y quedó en el segundo lugar de su grupo.
La escuadra que tomó su lugar fue Haití, quienes se impusieron a Nicaragua y lograron un histórico boleto al esperado certamen.
Tras el encuentro, el entrenador colombiano no ocultó su pena y rompió en llanto en plena conferencia de prensa, pidiéndole disculpas a os hinchas
"Perdón, pero es un momento duro. Creo que el fútbol nos ha dado una lección de humildad, de que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos", comentó.
El estratega de Los Catrachos apuntó entre lágrimas que "quizá hicimos un buen trabajo, pero no fue suficiente. Fue un grupo muy competitivo".
"Las ironías (son que) nos quedamos fuera por un gol y clasifica la selección fuerte a la que le sacamos cuatro puntos de seis. Es difícil", agregó.
Las otras selecciones de la Concacaf que timbraron su pasaje al Mundial 2026 fueron Panamá y Curazao, mentras que Jamaica disputará el repechaje en marzo.
#HCHDeportes | Reinaldo Rueda lloró en conferencia de prensa por la eliminación de Honduras. El principal responsable del descalabro Catracho lamentó el fracaso, pero no es el mismo dolor que sienten miles de hondureños que confiaron en su selección a lo largo de la eliminatoria. pic.twitter.com/rjrhUbhQ53— HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) November 19, 2025