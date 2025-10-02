Se acabó la espera: Así es “Trionda”, el balón oficial del Mundial de 2026 - Chilevisión

Se acabó la espera. Este jueves, FIFA anunció el diseño de Trionda, el balón oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026, a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá, y además podrás disfrutar por Chilevisión.

A través de redes sociales, el ente rector del fútbol mundial desclasificó cómo será el esférico en la futura cita planetaria.

Por qué se llama Trionda y qué significan los colores

Según explicaron desde FIFA, tanto el nombre "Trionda" como los colores hacen alusión a los países que recibirán el Mundial 2026, pues es la primera vez que tres naciones celebran la cita.

A nivel de diseño, la pelota incorpora motivos y emblemas propios de los países anfitriones, con un águila (por México), una hoja de arce (Canadá) y una estrella (Estados Unidos).

Tampoco pasan desapercibidos sus detalles dorados, hechos como forma de homenajear el trofeo del certamen.

En cambio, a nivel técnico, el balón también incorpora cambios respecto a sus últimas versiones. Una de ellas es su confección de cuatro paneles con costuras profundas.

¿El objetivo? Proporcionar una estabilidad óptima en vuelo, garantizando resistencia suficiente y uniformemente distribuida a medida que el balón se desplaza por el aire.

Chilevisión transmitirá en EXCLUSIVA la Copa Mundial de Fútbol 2026

Chilevisión será el canal oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y único canal para televisión abierta en Chile en transmitir el certamen de selecciones más importante.

Así, la señal de Paramount reafirmó su indiscutido título como el "canal del deporte en Chile", al que se sumaron, por ejemplo, las transmisiones de los Juegos Olímpicos de París 2024, Eliminatorias Sudamericanas, Copa Libertadores y Mundial Sub-20 y Sub-17.

El certamen iniciará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca en México y tendrá su esperada final el 19 de julio en el MetLife Stadium en Nueva Jersey.