Chile en el Ranking FIFA: Así quedó La Roja tras las victorias ante Rusia y Perú - Chilevisión

El elenco nacional escaló tres lugares en el escalafón luego de sus triunfos en la doble fecha de noviembre, quedando muy cerca de la propia selección Bicolor.
Jueves 20 de noviembre de 2025 | 08:39
Un leve ascenso tuvo la Selección Chilena en el Ranking FIFA, el que tuvo su actualización este miércoles tras la fecha de noviembre.
La Roja tuvo una buena actuación al vencer a Rusia y Perú en amistosos internacionales, lo que le permitió pasar del lugar 56° al 53°.
El combinado nacional acumuló 1457,84 puntos, quedando a solamente una posición de la propia Bicolor que descensó tres puestos y se ubicó 52°.
Pese a las victorias, los dirigidos por Nicolás Córdova no pudieron quedar entre los 50 mejores, ubicándose detrás de selecciones como Venezuela (48°), Costa Rica (49°) y Uzbekistán (50°).
En la parte alta del escalafón, España se mantuvo en el primer lugar y Argentina segunda, mientras que Brasil trepó hasta el 5°.