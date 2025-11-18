Chile vs Perú | Goles, resumen y compacto del partido amistoso - Chilevisión

Una tremenda victoria logró la Selección Chilena este martes, luego de vencer 2-1 a Perú en un nuevo amistoso internacional.

Con goles de Felipe Loyola y Darío Osorio, La Roja vino de atrás y sacó un adelante un duro encuentro que afrontó por varios minutos con un jugador menos.

El buen resultado se suma a la victoria sobre Rusia el pasado fin de semana, cerrando una fecha FIFA perfecta para el combinado nacional.