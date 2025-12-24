Nómina de Chile para Mundial de la Kings League: Arturo Vidal es capitán y hay varios ex profesionales - Chilevisión

La Kings League World Cup Nations 2026 se acerca a pasos agigantados, competencia que tendrá nada menos que a Chile entre sus participantes.

Nuestra selección ya dio a conocer su nómina definitiva para el Mundial, torneo que se disputará en Brasil en los primeros días del nuevo año.

La Roja es liderada nada menos que por Arturo Vidal, capitán del equipo junto al streamer Shelao. Ambos sueñan con que el combinado nacional alcance instancias finales.

Mundial de la Kins League: Ex profesionales destacan en nómina de Chile

Un total de 13 jugadores fueron convocados para el certamen, entre los que destacan varios ex profesionales como Mathias Vidangossy y Christian Vilches.

A ellos se suman futbolistas que tuvieron recorrido en diversas divisiones como Piero Gárate, Fernando Saavedra, Matías Donoso, Ezequiel Luna e Ignacio Herrera, quienes fueron llamados por el DT Ignacio González.

Chile forma parte del Grupo A junto a Marruecos, Países Bajos y Colombia, esta última comandada por James Rodríguez.

Nómina de Chile para el Mundial de la Kings League

Mathias Vidangossy

Piero Gárate

Rodrigo Martínez

Fernando Saavedra

Carlos González

Ángel Valenzuela

Matías Rojas

Matías Donoso

Matías Herrera

Ezequiel Luna

Christian Vilches

Ignacio Herrera

Juan Araya

¿Cuándo comienza el Mundial de la Kings League?

El Mundial de la Kings League comienza oficialmente el sábado 3 de enero, finalizando el 17 del mismo mes.