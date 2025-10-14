Colo Colo le llama la atención a Arturo Vidal por su incursión en la Kings League: “Tiene contrato” - Chilevisión

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, alzó la voz por la participación de Arturo Vidal en el Mundial de la Kings League, remarcando que sigue siendo jugador de Colo Colo.

El King anunció que participará como capitán del equipo nacional en el torneo en el que participan streamers, el cual ha gando popularidad en los últimos años.

Sobre la incursión del volante en el certamen, que se desarrollará en enero del 2026, el dirigente apuntó a que ambas cosas "no son compatibles".

¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre Arturo Vidal?

En entrenvista con Radio Cooperativa, el empresario comentó: "Me enteré, no lo he conversado con él, no tengo la confirmación de cómo funciona, pero Arturo Vidal tiene contrato con Colo Colo, su foco es y tiene que ser Colo Colo".

"Si esto interfiere de cierta manera en pretemporada, entrenamientos o en cualquier cosa que tenga que ver con Colo Colo va a tener que dejarlo a un lado, porque no son compatibles ambas cosas", insistió.

Mosa recalcó que Vidal "tiene un contrato de trabajo vigente que se renovó por las participaciones", afirmando que no ha recibido novedades sobre un posible fin de vínculo.

"nadie nos ha manifestado que quieran ponerle término. Para mí, Arturo es jugador de Colo Colo", agregó.