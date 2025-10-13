Arturo Vidal reacciona a clasificación de Colo Colo a semis de la Libertadores Femenina - Chilevisión

Colo Colo hizo historia este domingo y clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores Femenina, venciendo 1-0 a Libertad de Paraguay.

El gol de Mary Valencia le permitió a Las ALbas meterse entre las cuatro mejores del torneo, ilusionándose con repetir el título obtenido en la edición 2012.

El triunfo fue destacado a nivel nacional, donde el propio Arturo Vidal reaccionó al gran desempeño que está mostrando el Cacique.

A través de sus redes sociales, el King no ocultó su alegría por la victoria sobre el conjunto guaraní y felicitó al plantel y cuerpo técnico encabezado por Tatiele Silveira.

"Máquinas", escribió en volante de 38 años en una historia de Instagram, acompañado de varios emojis con los colores del Popular.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Libertadores Femenina?

Ahora, Colo Colo se enfrentará por las semifinales de la Copa Libertadores Femenina a Deportivo Cali, escuadra que viene de derrotar a Sao Paulo.

El duelo entre ambos equipos está programado para el miércoles 15 de octubre a partir de las 16:00 horas de Chile.