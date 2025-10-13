Arturo Vidal reacciona a clasificación de Colo Colo a semis de la Libertadores Femenina - Chilevisión

El King no ocultó su alegría por el triunfo de Las Albas sobre Libertad, lo que les permite seguir ilusionadas en el certamen internacional.
Lunes 13 de octubre de 2025 | 09:41
Colo Colo hizo historia este domingo y clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores Femenina, venciendo 1-0 a Libertad de Paraguay.
El gol de Mary Valencia le permitió a Las ALbas meterse entre las cuatro mejores del torneo, ilusionándose con repetir el título obtenido en la edición 2012.
El triunfo fue destacado a nivel nacional, donde el propio Arturo Vidal reaccionó al gran desempeño que está mostrando el Cacique.
A través de sus redes sociales, el King no ocultó su alegría por la victoria sobre el conjunto guaraní y felicitó al plantel y cuerpo técnico encabezado por Tatiele Silveira.
"Máquinas", escribió en volante de 38 años en una historia de Instagram, acompañado de varios emojis con los colores del Popular.
Ahora, Colo Colo se enfrentará por las semifinales de la Copa Libertadores Femenina a Deportivo Cali, escuadra que viene de derrotar a Sao Paulo.
El duelo entre ambos equipos está programado para el miércoles 15 de octubre a partir de las 16:00 horas de Chile.