¡Ya son 36! Colo Colo extiende su impresionante racha tras avanzar a semis en la Libertadores - Chilevisión

Colo Colo sigue con su campaña perfecta en la Copa Libertadores Femenina 2025 y avanzó a las semifinales tras eliminar a Libertad de Paraguay.

Cabe señalar que las Albas llegaron a esta instancia tras ganar el Grupo C, donde derrotaron a Olimpia, Sao Paulo y San Lorenzo de Almagro.

En un disputado encuentro, las dirigidas por Tatiele Silveira fueron superiores, pero no lo lograron reflejar en el marcador.

El único gol del partido recién llegó en el complemento, cuando Mary Valencia, la goleadora del certamen, conectó un impecacle cabezazo a los 60' para el grito y celebración de las colocolinas.

En los últimos minutos, el elenco guaraní buscó la igualdad y generó peligro en el arco defendido por Ryann Torrero, sin embargo, las Albas lograron mantener el 0, al igual que en todos los partidos anteriores.

En la ronda de las cuatro mejores, Colo Colo espera por el ganador de Deportivo Cali y Sao Paulo, quienes jugarán esta noche.

Albas ya acumulan 36 triunfos consecutivos

Con esta nueva victoria, Colo Colo registra 36 triunfos consecutivos, y es el segundo equipo con más victorias al hilo en la historia del fútbol femenino.

Las Albas están a cinco victorias del Olympique Lyon de Francia, que en la temporada 2012/2013 obtuvieron 41 triunfos de forma consecutiva.