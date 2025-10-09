Libertadores Femenina | Colo Colo clasificó a cuartos con campaña perfecta y se acerca a un récord mundial - Chilevisión

Colo Colo volvió a cumplir en la Copa Libertadores Femenina 2025 y sumó un nuevo triunfo al vencer por la cuenta mínima a San Lorenzo en el último partido del Grupo C.

Las Albas, que fueron muy superiores a las trasandinas, no lo pudieron reflejar en el marcador y solamente logró festejar a los 44'.

Ahí, Javiera Grez habilitó a Yenny Acuña, quien centró para que Mary Valencia en el área chica convirtiera el único tanto del partido.

Con este resultado, Colo Colo se quedó con el primer lugar con puntaje perfecto. El otro elenco clasificado fue Sao Paulo que derrotó a Olimpia de Paraguay. Ahora, el conjunto chileno se medirá en los cuartos de final a Libertad.

Colo Colo acumula 35 triunfos seguidos

Con este nuevo triunfo, el equipo que dirige la brasileña Tatiele Silveira llegó a las 35 victorias consecutivas. La última vez que perdió fue el 6 de octubre del año pasado ante Santos en la Libertadores.

Colo Colo va por un récord mundial, ya que se ubica como el segundo equipo con más victorias consecutivas en el fútbol femenino.

Las Albas están a seis victorias del Olympique Lyon de Francia, que en la temporada 2012/2013 obtuvieron 41 triunfos de forma consecutiva.