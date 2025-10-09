Colo Colo vs San Lorenzo: Hora y dónde ver EN VIVO partido Copa Libertadores Femenina - Chilevisión

Colo Colo sueña con mantener su racha perfecta en la Copa Libertadores Femenina. Las Albas se miden en esta ocasión a San Lorenzo en un partido vital por la fase de grupos.
Jueves 9 de octubre de 2025 | 16:04
Colo Colo afronta un nuevo partido por la Copa Libertadores Femenina, midiéndose en esta ocasión a San Lorenzo de Almagro.
Por el cierre de la fase de grupos, Las Albas buscan asegurar su clasificación a los cuartos de final y seguir con su campaña perfecta en el torneo, donde ya vencieron a Olimpia de Paraguay y Sao Paulo.
Para poder lograr ese objetivo, al elenco nacional le alcanza con un empate frente a las argentinas que están obligadas a ganar si quieren mantenerse con vida.
El partido de Colo Colo ante San Lorenzo será transmitido en vivo por el canal de Chilevisión Deportes en Pluto TV.
Adicionalmente, el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV también emitirán el crucial encuentro por Copa Libertadores Femenina de manera online y gratis.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el duelo del Popular, debes realizar los siguientes pasos:
El compromiso del Cacique contra la escuadra trasandina inicia a las 20:00 horas de Chile de este jueves 9 de octubre, disputándose en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, Argentina.