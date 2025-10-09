Colo Colo vs San Lorenzo: Hora y dónde ver EN VIVO partido Copa Libertadores Femenina - Chilevisión

Colo Colo afronta un nuevo partido por la Copa Libertadores Femenina, midiéndose en esta ocasión a San Lorenzo de Almagro.

Por el cierre de la fase de grupos, Las Albas buscan asegurar su clasificación a los cuartos de final y seguir con su campaña perfecta en el torneo, donde ya vencieron a Olimpia de Paraguay y Sao Paulo.

Para poder lograr ese objetivo, al elenco nacional le alcanza con un empate frente a las argentinas que están obligadas a ganar si quieren mantenerse con vida.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs San Lorenzo?

El partido de Colo Colo ante San Lorenzo será transmitido en vivo por el canal de Chilevisión Deportes en Pluto TV.

Adicionalmente, el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV también emitirán el crucial encuentro por Copa Libertadores Femenina de manera online y gratis.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Colo Colo vs San Lorenzo GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el duelo del Popular, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora del partido entre Colo Colo y San Lorenzo por Copa Libertadores Femenina

El compromiso del Cacique contra la escuadra trasandina inicia a las 20:00 horas de Chile de este jueves 9 de octubre, disputándose en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, Argentina.