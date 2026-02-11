Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO: Dónde ver ONLINE y GRATIS partido Copa Libertadores - Chilevisión

Sin Esteban Pavez, Alianza Lima sueña con dar vuelta la llave ante 2 de Mayo de Paraguay y seguir con vida en la Copa Libertadores.
Miércoles 11 de febrero de 2026 | 14:32
Alianza Lima busca dar vuelta la serie ante 2 de Mayo de Paraguay, rival al que recibe este miércoles por la vuelta de la fase previa 1 de la Copa Libertadores.
Sin Esteban Pavez por lesión, el conjunto peruano apuesta a imponerse luego de la sorpresiva derrota por la cuenta mínima en la ida de la semana pasada.
Teniendo en cuesta esto, el entrenador Pablo Guede manda a la cancha un equipo muy ofensivo para seguir con vida en el torneo.
El partido de Alianza Lima ante 2 de Mayo, válido por la fase previa 1 de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo y gratis por el sitio CHV Deportes.
Además, el trasncendental compromiso lo puedes seguir por la App MiCHV de manera online y completamente gratis.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este la resolución de la llave, debes realizar los siguientes pasos:
El duelo de los Blanquiazules contra el Gallo Norteño comienza a las 21:30 horas de Chile de este miércoles 11 de febrero, disputándose en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima.