 Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO: Dónde ver ONLINE y GRATIS partido Copa Libertadores - Chilevisión
Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO: Dónde ver ONLINE y GRATIS partido Copa Libertadores

Sin Esteban Pavez, Alianza Lima sueña con dar vuelta la llave ante 2 de Mayo de Paraguay y seguir con vida en la Copa Libertadores.

Miércoles 11 de febrero de 2026 | 14:32

Alianza Lima busca dar vuelta la serie ante 2 de Mayo de Paraguay, rival al que recibe este miércoles por la vuelta de la fase previa 1 de la Copa Libertadores.

Sin Esteban Pavez por lesión, el conjunto peruano apuesta a imponerse luego de la sorpresiva derrota por la cuenta mínima en la ida de la semana pasada.

Teniendo en cuesta esto, el entrenador Pablo Guede manda a la cancha un equipo muy ofensivo para seguir con vida en el torneo.

Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Alianza Lima ante 2 de Mayo, válido por la fase previa 1 de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo y gratis por el sitio CHV Deportes.

Además, el trasncendental compromiso lo puedes seguir por la App MiCHV de manera online y completamente gratis.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Alianza Lima vs 2 de Mayo GRATIS 

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este la resolución de la llave, debes realizar los siguientes pasos:

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
  • Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora del partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo por Copa Libertadores

El duelo de los Blanquiazules contra el Gallo Norteño comienza a las 21:30 horas de Chile de este miércoles 11 de febrero, disputándose en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima.

