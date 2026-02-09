Copa Libertadores: Programación de los partidos de vuelta de la fase previa 1 - Chilevisión

Sigue la acción de la Copa Libertadores, donde esta semana se disputarán los partidos de vuelta de la fase previa 1.

La primera llave en definirse será la de Deportivo Táchira ante The Strongest, con los bolivianos llegando con una leve ventaja al imponerse 2-1 en la ida.

Posteriormente será el turno de Alianza Lima, quienes intentarán dar vuelta su serie contra 2 de Mayo de Paraguay sin Esteban Pavez.

El volante chileno sufrió una lesión en una de sus rodillas en el cierre del cotejo de ida, situación que lo tendrá al margen de las canchas por tres semanas.

Finalmente, Universidad Católica de Ecuador apostará a hacerse fuerte de local e imponerse a Juventud Las Piedras en Quito.

Cabe recordar que los ganadores de estos cruces pasarán a la fase previa 2, instancia en la que ya están clasificados Huachipato y O'Higgins de Rancagua.

Programación revanchas de la fase previa 1 de Copa Libertadores

Martes 10 de febrero:

Deportivo Táchira vs The Strongest: 21:30 horas.

Miércoles 11 de febrero:

Alianza Lima vs 2 de Mayo: 21:30 horas.

Jueves 12 de febrero: