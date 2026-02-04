2 de mayo vs Alianza Lima EN VIVO: Dónde ver ONLINE y GRATIS partido Copa Libertadores - Chilevisión

Alianza Lima hace su esperado debut en la fase previa 1 de la Copa Libertadores, visitando este miércoles a 2 de Mayo de Paraguay en el partido de ida.

El elenco peruano se armó con todo esta temporada y contrató a varios refuerzos de jerarquía, entre los que está el ex Colo Colo Esteban Pavez y el delantero argentino Federico Girotti.

Su rival en esta ocasión es el conjunto guaraní, quienes tienen su debut absoluto en el certamen de clubes más importante de Sudamérica.

2 de Mayo vs Alianza Lima por Copa Libertadores: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de 2 de mayo ante Alianza Lima, válido por la fase previa 1 de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo y gratis por el sitio de CHV Deportes.

Adicionalmente, la App MiCHV te llevará este esperado duelo de manera online y completamente gratuita.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver 2 de mayo vs Alianza Lima GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este cotejo internacional, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora del partido entre 2 de mayo y Alianza Lima por Copa Libertadores

El compromiso del Gallo Norteño ante Los Blanquiazules inicia a las 21:30 horas de Chile de este miércoles 4 de febrero, disputándose en el Estadio Río Parapití de Paraguay.