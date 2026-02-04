2 de mayo vs Alianza Lima EN VIVO: Dónde ver ONLINE y GRATIS partido Copa Libertadores - Chilevisión

Alianza Lima de Esteban Pavez debuta en la Copa Libertadores frente a 2 de Mayo de Paraguay, partido que es válido por la ida de la fase previa 1.
Miércoles 4 de febrero de 2026 | 13:43
Alianza Lima hace su esperado debut en la fase previa 1 de la Copa Libertadores, visitando este miércoles a 2 de Mayo de Paraguay en el partido de ida.
El elenco peruano se armó con todo esta temporada y contrató a varios refuerzos de jerarquía, entre los que está el ex Colo Colo Esteban Pavez y el delantero argentino Federico Girotti.
Su rival en esta ocasión es el conjunto guaraní, quienes tienen su debut absoluto en el certamen de clubes más importante de Sudamérica.
El partido de 2 de mayo ante Alianza Lima, válido por la fase previa 1 de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo y gratis por el sitio de CHV Deportes.
Adicionalmente, la App MiCHV te llevará este esperado duelo de manera online y completamente gratuita.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este cotejo internacional, debes realizar los siguientes pasos:
El compromiso del Gallo Norteño ante Los Blanquiazules inicia a las 21:30 horas de Chile de este miércoles 4 de febrero, disputándose en el Estadio Río Parapití de Paraguay.