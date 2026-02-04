¿Lo llamaron? La contudente respuesta de Gustavo Álvarez sobre si dirigiría a Colo Colo - Chilevisión

Gustavo Álvarez, ex entrenador de Universidad de Chile, se refirió a los rumores que lo han vinculado a Colo Colo en las últimas semanas.

El argentino comenzó a sonar como DT de Los Albos ante el complejo escenario de Fernando Ortiz, quien nuevamente está cuestionado luego de la derrota 3-1 ante Limache por la Liga de Primera.

En ese escenario, el otrora adiestrador del cuadro laico fue consultado sobre si dirigiría al Cacique en el futuro.

¿Qué dijo Gustavo Álvarez sobre Colo Colo?

En entrevista con TyC Sports, el trasandino aclaró que no ha sido contactado por nadie del Popular a lo largo de este año.

"A mí me ha sonado el teléfono en este mes, pero yo espero un proyecto que coincida con el momento de mi carrera. Colo Colo no me llamó", confesó.

Acerca de si asumiría en la banca del elenco de Macul en caso de ser contactado, el estratega fue tajante: "Tengo un gran respeto y cariño por la gente de la Universidad de Chile".

"Me identifico muchísimo con el club, su gente y sus hinchas, así que es una decisión muy difícil, diría imposible", agregó.

Álvarez insistió en que es "impensado" estar en el archirrival, remarcando que "sentí que la gente de la U primero me aceptó, luego me respetó y me sentí querido".

"Las circunstancias de mi salida fueron otras, nada que ver con la gente o jugadores, así que yo guardo respeto y cariño por la U", añadió.