En su debut como titular: La increíble chance que falló Nicolás Guerra en Instituto de Córdoba - Chilevisión

Nicolás Guerra tuvo su esperado estreno como titular en Instituto de Córdoba, viendo acción desde el primer minuto en el empate 2-2 ante Lanús por la fecha 3° del Torneo de Apertura en Argentina.

El delantero comandó el ataque por orden de la dupla compuesta por Bruno Martelotto y Daniel Jiménez, entrenadores interinos que reemplazaron a Daniel Oldrá.

Si bien el chileno mostró gran actitud y estuvo siempre activo, no pudo coronar su rendimiento al fallar una increíble ocasión.

El fallo de Nicolás Guerra en Instituto de Córdoba

En la medianía del primer tiempo, el ex Universidad de Chile capturó un rebote en el área luego del disparo de un compañero, quedando muy cerca del pórtico del Granate.

Lamentablemente, el zurdazo del ariete de 27 años salió mordido y fue atrapado sin problemas por el arquero Nahuel Losada.

La chance pudo haber sido el 2-0 parcial de La Gloria, quienes terminaron rescatando una igualdad que ler permitió sumar su primer punto en el campeonato.

Posteriormente, Guerra fue reemplazado a los 73 minutos por Jeremías Lázaro, uno de los grandes proyectos que tiene el club.

En tanto, Matías Sepúlveda no vio acción en Lanús y sigue sin poder ser titular desde su arribo al fútbol trasandino.

Mira el video acá