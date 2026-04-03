Convocaron fiesta por redes sociales: Decomisan venta ilegal de alcohol en evento masivo

De acuerdo a lo informado por Carabineros, el recinto “no contaba con las patentes municipales correspondientes”.

Carabineros decomisó una importante cantidad de alcohol que era comercializado de manera ilegal durante un evento masivo.

Luego de que vecinos denunciaran una fiesta difundida a través de redes sociales, personal policial llegó hasta el lugar, verificando la presencia de “más de 100 personas en el interior“.

El operativo fue realizado en conjunto con personal de la municipalidad de Quinta Normal.





Decomisan venta ilegal de alcohol durante evento masivo

Al irrumpir en el establecimiento, personal de Carabineros constató la presencia de diversas bebidas alcohólicas en el lugar, las cuales se vendían de manera ilegal a los asistentes.

Asimismo, se estableció que el recinto “no contaba con las patentes municipales correspondientes“.

Desde Carabineros afirmaron que, tras el operativo, “se cursó la infracción correspondiente a la persona que se identificó como encargado del evento“.