Investigan homicidio en Colina: Hombre fue apuñalado en la vía pública

Aún no se ha logrado identificar a los autores de este fatal ataque.

Este viernes se reportó el homicidio de un joven de 23 años en la comuna de Colina, región Metropolitana.

La información fue a dada a conocer por personal de la PDI, cuya Brigada de Homicidios debió trasladarse al lugar de los hechos tras instrucción de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

De acuerdo a los antecedentes, el homicidio se registró con un arma cortopunzante, sin conocerse aún a los autores materiales del crimen.

El subcomisario Ítalo Alfaro, de la Brigada de homicidios, indicó que la víctima murió en la vía pública debido a las lesiones.

Respecto a las diligencias, detalló que se encuentran realizando el levantamiento de evidencia, empadronamiento de testigos y registro de cámaras de vigilancia “a fin de individualizar y detener a los autores del delito”.

Este crimen se suma a otros reportados durante la noche del viernes: El homicidio a balazos de un hombre en Independencia, un homicidio frustrado en Macul y el doble homicidio de dos adultos en Recoleta.