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Investigan homicidio en Colina: Hombre fue apuñalado en la vía pública

Aún no se ha logrado identificar a los autores de este fatal ataque.

Valentina González Meneses
Por Valentina González Meneses

Subeditora Digital

Este viernes se reportó el homicidio de un joven de 23 años en la comuna de Colina, región Metropolitana.

La información fue a dada a conocer por personal de la PDI, cuya Brigada de Homicidios debió trasladarse al lugar de los hechos tras instrucción de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

De acuerdo a los antecedentes, el homicidio se registró con un arma cortopunzante, sin conocerse aún a los autores materiales del crimen.

El subcomisario Ítalo Alfaro, de la Brigada de homicidios, indicó que la víctima murió en la vía pública debido a las lesiones.

Respecto a las diligencias, detalló que se encuentran realizando el levantamiento de evidencia, empadronamiento de testigos y registro de cámaras de vigilancia “a fin de individualizar y detener a los autores del delito”. 

Este crimen se suma a otros reportados durante la noche del viernes: El homicidio a balazos de un hombre en Independencia, un homicidio frustrado en Macul y el doble homicidio de dos adultos en Recoleta.

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