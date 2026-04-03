Violento ataque armado en Independencia: Hombre fue acribillado en conserjería de edificio

Una pareja se encontraba ingresando a un edificio cuando fueron abordados por sujetos desconocidos que procedieron a dispararles.

La madrugada de este viernes una pareja de nacionalidad venezolana fue baleada mientras ingresaba a un edificio de departamentos en la comuna de Independencia.

Ante el ataque, un hombre de 28 años terminó muriendo en el lugar producto de los impactos balísticos que efectuaron contra él en la conserjería del complejo habitacional.

Detalles del homicidio en Independencia

Alrededor de la 01:45 horas de este viernes, Carabineros llegó hasta la calle Bezanilla, en Independencia, luego de que una joven de 19 años denunciara haber sido abordada y posteriormente atacada con armas de fuego mientras ingresaba junto a su pareja a un edificio.

Al llegar al lugar, personal policial corroboró la historia, percatándose de que el cuerpo de la pareja de la denunciante permanecía tendido en el lugar tras ser acribillado.

De acuerdo con información de Carabineros, los dos autores del delito se dieron a la fuga tras dejar a una de las víctimas fallecida y a la otra en estado de shock.