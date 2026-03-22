Homicidio en Independencia: Hombre fue asesinado a tiros al interior de su auto

Tras el ataque armado, la víctima perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra otro auto estacionado en el lugar.

La noche de este sábado se dio a conocer un nuevo homicidio en la comuna de Independencia, luego de que sujetos desconocidos balearan a un conductor que se trasladaba por la comuna.

Hasta el momento, personal de investigaciones se encontraría manejando diferentes hipótesis para esclarecer la dinámica de los hechos.

Qué se sabe del homicidio en Independencia

El fiscal ECOH Sergio Ortega, detalló que alrededor de las 21:20 horas, se da aviso a Carabineros por una persona fallecida en la calle Baldomero Flores con 2 Norte.

Una vez en el lugar, personal policial confirmó la presencia de una persona de entre 40 y 45 años, de nacionalidad chilena, fallecida al interior de su vehículo.

“Conformo a las pericias que se han desarrollado en el lugar de los hechos, se ha podido establecer que el cuerpo al menos tendría varios impactos balísticos los que le ocasionaron la muerte inmediata”, añadió el fiscal Ortega.

De forma preliminar, ECOH indicó que la víctima se habría estado desplazando por la comuna cuando habría sido abordada por sujetos desconocidos que comenzaron a dispararle. Ante el ataque, el conductor perdió el control del vehículo y terminó chocando con otro auto estacionado.