“Estoy disfrutando”: Myriam Hernández se sinceró sobre su actual vida amorosa tras quiebre matrimonial

A más de un año de su mediática separación, la cantante se mostró tranquila y feliz con su actual situación sentimental. En octubre de 2025, se dio a conocer que estaría en una relación con el empresario Fernando Cordero.

Myriam Hernández abordó su actual situación amorosa a más de un año de su quiebre matrimonial con Jorge Saint-Jean, su exesposo y representante artístico.

La cantante fue invitada este lunes al programa Una Mañana Fabulosa, conducido por Humberto Sichel, Pía Pérez, Ignacio Lira y Paola Molina, donde fue consultada sobre el impacto de esta separación en sus nuevas canciones.

“Ha sido un poco mediática tu nueva situación amorosa y quiero saber si eso se ha visto reflejado en tu proceso creativo, si ha existido un cambio respecto a la etapa emocional en la que te encuentras“, preguntó Molina.

“En el proceso creativo no, porque no he hecho canciones nuevas”, sinceró Myriam. “Más bien las hice en el proceso, así que si quieren escuchar mi historia, escuchen Tauro (su último disco)”, lanzó entre risas.

“¿Cómo está tu corazón, Myriam?”, preguntó Piita, y la artista respondió que “muy bien, muy contenta, muy feliz. Estoy tranquila y estoy disfrutando la vida, mi familia, mis amigos, el amor. Me encanta”.





¿Quién es la actual pareja de Myriam Hernández?

Desde su separación con el padre de sus hijos, Myriam Hernández ha mantenido en reserva su vida sentimental. Sin embargo, en octubre de 2025, Primer Plano reveló que la cantante habría encontrado el amor en un empresario.

Se trataría de Fernando Cordero Sepúlveda, ingeniero de 56 años e hijo del exgeneral de Carabineros y exsenador Fernando Cordero Rusque.

A comienzos de este año, la intérprete de Herida publicó una romántica postal junto al galán que después eliminó a los segundos.