Betsy Camino tuvo que someterse a operación de urgencia: “Pensé que había pasado lo peor”

La bailarina contó que tuvo que someterse a una intervención producto de un problema de salud relacionado con un quiste ovárico, pero contó que terminó saliendo con un pronóstico favorable.

Betsy Camino atraviesa días complejos debido a complicaciones de salud que la llevaron a ser operada de urgencia en las últimas horas.

La exparticipante de Fiebre de Baile compartió la noticia en sus historias de Instagram, publicando una foto desde la camilla de un hospital .

Según contó la cubana, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica de urgencia para resolver un problema con un quiste ovárico, de acuerdo a lo que confirmó a Página 7.





“Y cuando pensé que ya había pasado lo peor… una operación me acabo de hacer”, contó en sus historias.

En el mensaje Betsy Camino afirmó que luego de la complicación, las cosas resultaron de forma favorable para ella y “todo salió bien”.

Ahora la bailarina se encuentra descansado y recuperándose de la intervención en desde su casa.