“De mal en peor”: El descargo de Javier Olivares tras guiños de ministro Arrau al gobierno de Boric

A través de su cuenta oficial de X, el parlamentario PDG criticó el estilo del nuevo titular de Seguridad, quien este lunes valoró el plan de la administración anterior y se reunió con el exministro Luis Cordero.

El diputado Javier Olivares (PDG) criticó el estilo del nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien este lunes destacó la gestión del gobierno anterior y convocó al exministro Luis Cordero a una reunión de trabajo.

A través de su cuenta oficial de X, el parlamentario reaccionó a los guiños de Arrau a la administración de Gabriel Boric y afirmó que “esto no fue lo que Chile votó”.

“Pésimo empezar, ministro Martín Arrau. Vamos de mal en peor. Necesitamos seguridad URGENTE no convocatorias infértiles“, apuntó Olivares.





Las declaraciones del ministro Martín Arrau

La crítica de Olivares surge tras darse a conocer una reunión entre el ministro Martín Arrau y el exjefe de la cartera durante el gobierno de Boric, Luis Cordero. Un encuentro que llega a sólo días de la salida de Trinidad Steinert.

Esto se suma a las declaraciones de Arrau tras encabezar su primer comité ministerial, donde valoró la Política Nacional de Seguridad Pública promulgada por la administración anterior.

“Existe una Política Nacional de Seguridad Pública. Esa está vigente, la promulgó el expresidente Boric, dura 6 años, y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertas políticas, para ciertos planes, programas, en fin, que se puedan implementar en el futuro”, afirmó.

Además, precisó que es “indudable que el presidente José Antonio Kast tiene una cantidad de propuestas en materia de seguridad bastante contundentes”.