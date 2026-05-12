Tribunal dejó libres a detenidos por agresión a Javier Olivares: Diputado arremetió contra Fiscalía

El tribunal acogió parcialmente el requerimiento de Fiscalía y dejó a ambos acusados con prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal.

El Juzgado de Garantía de Limache dejó en libertad a las dos personas detenidas por su presunta participación en la agresión sufrida por el diputado Javier Olivares en una actividad realizada en Olmué.

Ambos pasaron este martes a control de detención y formalización de cargos por los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones menos graves.

Durante la audiencia, el tribunal rechazó la prisión preventiva que fue solicitada por los abogados del legislador, pero sí accedió a algunas medidas cautelares solicitadas por Fiscalía.

De esta forma, los dos acusados quedaron con prohibición de acercarse a la víctima y con la obligación de cumplir firma quincenal mientras avance la investigación.





Los descargos del diputado Olivares

“Hoy día el Ministerio Público ni siquiera se ha atrevido a presentar la prisión preventiva. Yo siempre he sido crítico del Ministerio Público, creo que su trabajo es bastante paupérrimo y hoy día lo han demostrado“, declaró el diputado.

“El mensaje es claro hoy día para la ciudadanía: Vaya y pégale a cualquier persona que no les va a pasar absolutamente nada“, acusó a la salida del tribunal.

Finalmente, en cuanto a las acusaciones emitidas esta jornada, señaló: “Las personas que podrían decir que yo llegué borracho o tomado, nunca en mi vida he bebido, no tomo alcohol, por tanto eso es falso”.