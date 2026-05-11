AHORA | Detienen a dos sujetos por su presunta vinculación en agresión a diputado Javier Olivares

Los hechos denunciados ocurrieron durante la madrugada de este domingo. El parlamentario acusa haber recibido golpes de pie y puño.

Durante la tarde de este martes se confirmó la detención de dos sujetos que estarían involucrados en la agresión que denunció el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, en la región de Valparaíso.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este domingo en el Club Deportivo Montevideo, en la comuna de Olmué, mientras el parlamentario se encontraba en compañía de su asesor.





Lo que se sabe de la detención

En ese contexto, el diputado acusa haber recibido un puñetazo en el rostro por una persona que se había dado a la fuga y luego haber sido golpeado con patadas por un segundo individuo.

Durante la tarde de este martes, desde la prefectura de Carabineros de Marga Marga, en la comuna de Limache, confirmaron la detención de dos personas, en el marco de la investigación de los hechos.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad y el género de estas personas, que estarían vinculadas a la agresión.

Cabe destacar que, durante la jornada, el parlamentario se refirió a estos hechos a través de su cuenta de X, donde expuso que estuvo 6 minutos al interior del recinto y que la golpiza quedó registrada.

Finalmente, adelantó que las personas tendrían “graves antecedentes policiales” y negó haberse burlado o haber hecho comentarios de índole político.