Fuerte sismo sacudió a la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró a las 19:16 horas de este lunes 11 de mayo en la región de Antofagasta.

Un fuerte sismo de 4,7 sacudió este lunes 11 de mayo a la zona norte del país, concretamente a la región de Antofagasta.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 19:16 horas y se localizó a 74 kilómetros al oeste de Taltal.





Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 28 kilómetros.