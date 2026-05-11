“El que busca, encuentra”: Frase de Helia Molina tras agresión a Javier Olivares causó molestia en PDG

La exparlamentaria PPD ha generado diversas reacciones tras comentar sobre el ataque contra el diputado del Partido de la Gente. Pamela Jiles le pidió “meditar y sopesar” su mensaje.

La exdiputada Helia Molina generó diversas reacciones en redes sociales, tras comentar la agresión que sufrió el diputado Javier Olivares (PDG) en Olmué, en la región de Valparaíso.

A través de su cuenta de X, Molina comentó una publicación del diputado Jaime Araya, quien expresó su solidaridad a Olivares. “Ser víctima de violencia no es aceptable en ningún contexto y no tiene ninguna justificación”, señaló el parlamentario.

Ante esto, la exministra de Salud reaccionó diciendo que “el que busca encuentra” , una frase que causó la molestia de la diputada del PDG, Pamela Jiles.





“Estimada Helia Molina, sugiero que medite y sopese su mensaje; tal vez sea necesario que deje claro que usted no avala que pudiera ocurrirle algo grave a ningún diputado”, escribió Jiles en la misma red social.

Minutos después, la exparlamentaria PPD salió al paso de las críticas: “Rechazo cualquier agresión al diputado Olivares, pero él debe también aprender que lo que hace es terriblemente agresivo e insolente con millones de chilenos”.

El que busca encuentra — Helia Molina Milman (@HeliaMolina_M) May 10, 2026

La reacción del gobierno por agresión a Javier Olivares

El incidente, en concreto, ocurrió la noche del sábado mientras el parlamentario participaba de una actividad en la sede del Club Deportivo Amateur Montevideo, donde fue golpeado por dos sujetos.

Durante la tarde de este domingo, el diputado del PDG utilizó sus redes sociales para difundir un comunicado en el que relata detalles de la agresión.

De acuerdo al documento, “luego de 6 minutos en el recinto saludando a los asistentes, el diputado Olivares fue cobardemente agredido por la espalda por un jugador del club”.

“Quien le propinó un golpe de puño en el rostro mientras gritó: ‘La izquierda siempre vive‘”, agregó.

En las últimas horas, el presidente José Antonio Kast calificó el ataque como “inaceptable” y llamó a “todos los actores políticos” a condenarlo “sin peros ni ambigüedades”.

“Podemos tener miles de diferencias, pero la violencia jamás puede ser un método de acción política”, complementó el mandatario en X.