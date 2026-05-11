Pareja de hombre acusado de golpear a Javier Olivares relata su versión: “Me pegó un empujón”

Según la mujer, ella habría sido primero víctima de una agresión física y verbal de parte del parlamentario, lo que desencadenó más violencia.

La pareja de una de las personas acusadas de golpear al diputado Javier Olivares durante el fin de semana en un evento en Olmué, relató su versión de los hechos a CHV Noticias.

Según su testimonio, en una primera instancia ella habría sido víctima de una agresión física y verbal de parte del parlamentario . Por esa razón su acompañante la defendió, iniciando una discusión con Olivares.

“Estábamos bailando y él me pegó un empujón y me dijo córrete…, por lo que mi marido le pegó un combo. Nunca fue de espalda, nunca le gritó nada al oído sobre la izquierda“, explicó. “Nosotros no somos militantes de ningún partido”.





La mujer mencionó que tras ese episodio, “detrás de él salió el asesor y le pegó a mi marido por la espalda. El diputado gritaba ‘pégame ¿No te crees tan choro? Soy diputado, a ver cómo te va’ “.

Posterior a eso habría ocurrido la golpiza comentada por Olivares: “Se metieron otras personas a defender y ahí fue donde se agredió al diputado y a su asesor. Yo no estuve en ese instante porque agarré a mi pareja y nos fuimos de ahí”.

“Salgo ahora a aclarar porque veo las noticias y él ha estado hablando que fue por un tema político, eso no tiene nada que ver aquí“, agregó.

Revisa el relato de la pareja de hombre acusado de golpear a Javier Olivares