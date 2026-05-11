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“Esto no es farándula”: Diputado Olivares niega acusaciones de “burlas” y “dichos políticos” previo a agresión en Olmué

El parlamentario aseguró que los presuntos agresores tienen “graves antecedentes policiales”.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Este lunes, el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares (PDG) respondió a las versiones que lo acusan de haber mantenido diálogos de tinte político antes de su presunta agresión en Olmué.

El paramentario desmintió tajantemente los hechos y expuso nuevos antecedentes sobre lo sucedido la madrugada de este domingo en el Club Deportivo Amateur Montevideo en la región de Valparaíso.

¿Qué dijo el diputado Olivares?

A través de su cuenta de X, el diputado se refirió a las últimas declaraciones “en las que supuestos testigos aseguran que este diputado habría sido burlesco o entablado diálogos políticos previos a la agresión”.

En ese contexto, aseguró que “son absolutamente falsas” y añadió que estuvo “apenas 6 minutos al interior del Club Deportivo Montevideo antes de recibir el cobarde ataque”.

“Las autoridades ya cuentan con antecedentes, registros audiovisuales, horarios exactos y declaraciones de testigos que permitirán esclarecer completamente lo sucedido y llegar a los dos delincuentes”, señaló.

El parlamentario además expuso que los dos acusados tendrían “graves antecedentes policiales”.

Finalmente, el diputado Olivares agradeció las muestras de apoyo y concluyó: “Esto no es farándula. Aquí hablamos de hechos gravísimos y de posibles delitos que perseguiremos con toda la fuerza que la ley me otorgue”.

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