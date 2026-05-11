“Esto no es farándula”: Diputado Olivares niega acusaciones de “burlas” y “dichos políticos” previo a agresión en Olmué
El parlamentario aseguró que los presuntos agresores tienen “graves antecedentes policiales”.
Este lunes, el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares (PDG) respondió a las versiones que lo acusan de haber mantenido diálogos de tinte político antes de su presunta agresión en Olmué.
El paramentario desmintió tajantemente los hechos y expuso nuevos antecedentes sobre lo sucedido la madrugada de este domingo en el Club Deportivo Amateur Montevideo en la región de Valparaíso.
¿Qué dijo el diputado Olivares?
A través de su cuenta de X, el diputado se refirió a las últimas declaraciones “en las que supuestos testigos aseguran que este diputado habría sido burlesco o entablado diálogos políticos previos a la agresión”.
En ese contexto, aseguró que “son absolutamente falsas” y añadió que estuvo “apenas 6 minutos al interior del Club Deportivo Montevideo antes de recibir el cobarde ataque”.
“Las autoridades ya cuentan con antecedentes, registros audiovisuales, horarios exactos y declaraciones de testigos que permitirán esclarecer completamente lo sucedido y llegar a los dos delincuentes”, señaló.
El parlamentario además expuso que los dos acusados tendrían “graves antecedentes policiales”.
Finalmente, el diputado Olivares agradeció las muestras de apoyo y concluyó: “Esto no es farándula. Aquí hablamos de hechos gravísimos y de posibles delitos que perseguiremos con toda la fuerza que la ley me otorgue”.
Revisa la publicación de X:
Las declaraciones de algunos medios de prensa, en las que supuestos testigos aseguran que este Diputado habría sido burlesco o entablado diálogos políticos previos a la agresión, SON ABSOLUTAMENTE FALSAS.
Aquello forma parte del ya acostumbrado periodismo “pacotillero” que… pic.twitter.com/dDlMobzNcy
— Javier Olivares A (@JavierOlivares) May 11, 2026